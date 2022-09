Ericsson: présente la 5G à la Nuit européenne des chercheurs information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - Ericsson participe à la Nuit européenne des chercheurs 2022 de Frascati Scienza, dont le titre de cette année est 'heaL thE plAnet's Future (LEAF)' - 'Prendre soin de l'avenir de la planète'.



L'initiative implique chaque année des milliers de chercheurs et d'institutions dans différents pays de l'Union européenne, dans le but de créer des occasions de rencontre entre chercheurs et citoyens.



Le 30 septembre, Ericsson ouvrira les portes de ses centres de recherche et développement de Gênes, Pise et Pagani aux élèves des collèges et lycées de la région.



Grâce à des ateliers, des démonstrations et des sessions interactives, il sera possible de découvrir comment naissent les réseaux du présent et du futur - 5G et 6G.



Ce même jour, Ericsson présentera son 'Digital Lab', un projet de formation innovant destiné aux jeunes de 12 à 18 ans.



'Cet événement permet d'essayer de transmettre notre passion pour la science aux jeunes d'aujourd'hui qui seront les chercheurs de demain', déclare Alessandro Pane, directeur de la recherche et du développement d'Ericsson en Italie.