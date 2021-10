Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : première station de base 5G sans fil au monde information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 12:44









(CercleFinance.com) - Ericsson s'est associé à l'américain PowerLight Technologies pour créer la première station de base 5G sûre et entièrement sans fil, annonce aujourd'hui le spécialiste suédois des télécoms. L'étape de démonstration de la preuve de concept (PoC) a été franchie récemment à Seattle en utilisant une technologie à base de laser qui convertit l'électricité en lumière de haute intensité qui est ensuite capturée et transformée en électricité à la station de base radio. Les deux partenaires considèrent ce jalon comme une étape majeure vers le transfert de kilowatts d'énergie sur de longues distances. 'La capacité de transférer de l'énergie en toute sécurité sur de longues distances sans avoir à être connecté au réseau électrique élimine l'un des gros obstacles que nous rencontrons lors de la construction de nouveaux sites cellulaires. Les gains de temps et de flexibilité en feront une solution attractive pour nos clients', explique Kevin Zvokel, responsable des réseaux d'Ericsson en Amérique du Nord.

