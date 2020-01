Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : plongeon après les résultats annuels Cercle Finance • 24/01/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Ericsson plonge de 7,7% sur l'OMX après la publication par l'équipementier télécoms scandinave d'un bénéfice net de 1,8 milliard de couronnes suédoises au titre de 2019, à comparer à une perte de 6,3 milliards l'année précédente. Sa marge opérationnelle hors charges de restructurations s'est améliorée de 0,6 point à 5% pour des revenus en croissance de 8% à 227,2 milliards de couronnes (+4% en données ajustées pour périmètre et changes comparables). Notant que le groupe 'ne surprend pas avec des prévisions de résultats inchangées pour cette année et jusqu'en 2022', Aurel BGC ajoute qu'Ericsson se veut confiant avec un dividende relevé à 1,50 couronne par action.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -9.19% ERICSSON-B XETRA -8.44% ERICSSON-B LSE Intl -8.77% ERICSSON-B OTCBB 0.00%