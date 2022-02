Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : plonge en 'gap', de -11,4% vers 102,4 SeK information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - Ericsson plonge de -11,4% à 102,4 SeK (couronnes suédoises) sur la divulgation d'un scandale de corruption multiforme en Irak, des faits survenus en 2019.

Le titre devrait refermer le 'gap' des 100,82 SeK du 24/01 puis poursuivre en direction du plancher des 90,3 Sek du 03/12/2012.







