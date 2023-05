Ericsson: permet à Far EasTone d'économiser 25% d'énergie information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 12:53

(CercleFinance.com) - Le déploiement de la suite d'applications Service Continuity AI d'Ericsson par le fournisseur de services taïwanais Far EasTone (FET) a permis d'économiser 25 % de la consommation quotidienne d'énergie du réseau, sans incidence sur le rendement.



Au début de l'essai, FET n'a utilisé la solution d'économie d'énergie que pendant les heures creuses de la nuit, mais elle a ensuite décidé qu'elle pouvait appliquer la solution sur une journée entière, y compris pendant les périodes les plus chargées.



Nello Califano, responsable de la stratégie d'Ericsson Network Services, déclare : ' La collaboration a montré que FET était en mesure de réaliser des économies d'énergie de 25 % sur le réseau d'accès radio (RAN) sans impact anormal sur les indicateurs de performance. '



Les données issues de cette collaboration montrent qu'une approche plus agressive pourrait permettre de réaliser des économies d'énergie de 32 à 46 % sur le réseau RAN.



' Nous avons toujours été à la recherche de moyens innovants pour améliorer l'utilisation de l'énergie. La solution d'Ericsson a très bien fonctionné. Le résultat est déjà impressionnant et le faire à plus grande échelle pourrait l'être encore plus ', ajoute Chee Ching, président de Far EasTone.