Ericsson: partenariat stratégique avec Dell Technologies

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms suédois Ericsson a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec la fabricant américain de matériel informatique Dell Technologies.



Dans un communiqué commun, les deux groupes expliquent vouloir aider les fournisseurs de services de communications (CSP) à mettre en oeuvre des stratégies simples afin de transformer leur réseau grâce la technologie Open RAN.



A travers cet accord, Ericsson et Dell prévoient de proposer à leurs clients des solutions personnalisées associant les logiciels 'cloud RAN' d'Ericsson aux serveurs Dell PowerEdge.



L'objectif est de co-développer des services permettant de simplifier le déploiement de projets, de leur validation à leur installation en passant par la gestion opérationnelle.



Cette annonce intervient alors qu'une récente étude de MeriTalk, commandée par Dell Technologies, montre que neuf CSP sur dix considèrent la transformation de leur réseau comme un élément 'critique' de leur survie.



Parallèlement, 96% d'entre eux se disent freinés par un ensemble de facteurs, parmi lesquels un manque de temps ou un budget insuffisant, ce qui les empêche in fine de moderniser leur réseau.





