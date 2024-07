Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: partenariat R&D prolongé avec l'Université KAUST information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la prolongation de son partenariat de R&D avec l'Université saoudienne des sciences et technologies King Abdullah (KAUST) pour deux années supplémentaires.



Cette extension souligne l'engagement des deux institutions à continuer de faire progresser les technologies de pointe dans les télécommunications, notamment la 5G et la 6G, avec un accent particulier sur les surfaces intelligentes réfléchissantes sur puce et les communications optiques en espace libre, dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.



La recherche collaborative s'est concentrée sur l'apprentissage automatique pour les canaux sans fil sélectifs en fréquence, les communications optiques térahertz (THz) et en espace libre, ainsi que les surfaces intelligentes transparentes et flexibles.





