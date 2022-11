Ericsson: partenariat prolongé avec NBN Co en Australie information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 12:41

(CercleFinance.com) - L'empreinte de l'accès sans fil fixe de la société australienne National Broadband Network Co (NBN Co) devrait augmenter de 50 % au niveau national d'ici à la fin 2024, dans le cadre d'une prolongation de dix ans du partenariat avec Ericsson pour le déploiement de la connectivité 4G et 5G de nouvelle génération.



NBN est chargée de concevoir, construire et exploiter l'épine dorsale numérique de l'Australie en tant que fournisseur de réseau d'accès haut débit de gros.



Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Ericsson fournira la technologie indispensable à la mise en place de la 5G dans le réseau Fixed Wireless de NBN.



La capacité et la portée supplémentaires du réseau mis à niveau permettront à 120 000 foyers et entreprises d'accéder pour la première fois à la téléphonie fixe sans fil.



'Grâce à l'innovation en matière de portée étendue d'Ericsson, davantage d'Australiens auront accès à un haut débit fixe sans fil plus rapide dans plus d'endroits du pays', déclare Emilio Romeo, responsable d'Ericsson Australie et Nouvelle-Zélande.