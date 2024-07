Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: partenariat en Malaisie sur l'économie numérique information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Ericsson et Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) ont renouvelé leur collaboration pour préparer les étudiants et la main-d'oeuvre malaisiens à l'économie numérique.



Dans ce cadre, Ericsson offrira un accès gratuit à son programme en ligne ' Ericsson Educate 21st Century Technologies ' pour améliorer les compétences en TIC (technologies de l'information & communication) aux étudiants et professionnels.



Ce programme vise à combler le fossé entre l'apprentissage académique et les exigences de l'industrie, en se concentrant sur des domaines comme la 5G, l'intelligence artificielle, l'automatisation, l'IoT et l'apprentissage automatique.





