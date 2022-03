Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ericsson: partenariat de cinq ans avec Ooredoo information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 15:45

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un partenariat de cinq ans avec Ooredoo afin de fournir et gérer le réseau 4G des entreprises pétrolières et gazières clientes d'Ooredoo sur leurs sites offshore et répondre à leurs besoins de trafic.



Le projet débutera au deuxième trimestre 2022 et laissera la possibilité d'évoluer par la suite vers des solutions 5G, offrant ainsi des opportunités aux entreprises en matière de développement de solutions d'automatisation à l'avenir.



'L'accord d'aujourd'hui avec Ooredoo est une étape importante qui profitera à l'industrie pétrolière et gazière', assure Fadi Pharaon, président d'Ericsson Moyen-Orient et Afrique.