Ericsson : partenariat avec Telarus pour viser les PME US

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mardi qu'il allait s'associer à l'américain Telarus afin de viser le segment des PME aux Etats-Unis, un marché estimé à quelque 90 milliards de dollars. Le groupe suédois compte avoir recours au distributeur privé de services technologiques pour la commercialisation d'Ericsson Wireless Office, une solution de bureau virtuel compatible avec la 5G. Dans son communiqué, Ericsson explique que 44% des PME se disent favorables à l'adoption d'une 'box' regroupant communications mobiles et sécurité numérique au sein d'une même offre. L'équipementier télécoms estime ce marché potentiel à plus de six millions d'entreprise, soit l'équivalent de 40% de la population active aux Etats-Unis. D'après une récente étude conduite par Ericsson, près de 60% du travail des cadres devrait se faire, à horizon 2020, en dehors des murs de l'entreprise.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -2.91% ERICSSON-B XETRA -2.73% ERICSSON-B LSE Intl -0.65% ERICSSON-B OTCBB -2.54%