Ericsson: partenariat avec l'Université technique de Sofia information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 12:46









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce s'associer avec l'Université technique de Sofia (Bulgarie) afin de lancer le programme ' Ericsson Educate : 5G University ' avec pour ambition de développer les compétences numériques, les connaissances et la sensibilisation à la 5G et aux technologies émergentes chez les étudiants.



La Bulgarie est le premier pays où Ericsson met en oeuvre son programme universitaire mondial 5G en tant que matière optionnelle dans le programme des étudiants de 3e et 4e année de licence, ainsi que des étudiants de 1re année de master.



Le programme s'appuie sur une formation approfondie de 64 heures au sujet de la technologie et des normes 5G. Il sera enseigné en bulgare par des professeurs de la Faculté des télécommunications sur la base du matériel d'apprentissage Ericsson couvrant 5G RAN, 5G Core et 5G Cloud. Le cours s'étirera sur deux semestres au cours de l'année universitaire 2022-2023.







