Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : partenariat 5G avec TPG Telecom Australie information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 15:41









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un partenariat 5G Core avec TPG Telecom en Australie, pour des réseaux 5G autonomes. 'Le noyau 5G bimode cloud natif stimulera l'innovation en matière de services et de technologies pour les clients de TPG Telecom', assure Ericsson. Avec l'achèvement du réseau central autonome 5G, TPG Telecom couvrira 85% de la population dans dix des plus grandes villes et régions d'Australie avec son réseau 5G d'ici la fin de cette année. ' Cette réalisation témoigne du partenariat solide et continu que nous avons avec TPG Telecom. La virtualisation de son coeur de réseau sera essentielle pour libérer le potentiel de la 5G en utilisant les solutions 5G Core d'Ericsson, leaders sur le marché', a commenté Emilio Romeo, directeur d'Ericsson, Australie et Nouvelle-Zélande.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.28% ERICSSON-B XETRA +0.26% ERICSSON-B LSE Intl -0.89% ERICSSON-B OTCBB 0.00%