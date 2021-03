Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : partenaire 5G de Telenet en Belgique Cercle Finance • 15/03/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par Telenet comme fournisseur de réseau d'accès radio 5G (RAN), afin d'apporter tous les avantages de la 5G en Belgique. Ce partenariat permettra à Telenet de s'appuyer sur la technologie d'Ericsson pour moderniser son réseau existant et déployer une connectivité 5G. L'accord comprend notamment la modernisation complète du RAN existant de Telenet (2G/3G/4G) avec les produits et solutions Ericsson Radio System et le déploiement de la technologie 5G dans tout le pays.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +2.51% ERICSSON-B XETRA +2.33% ERICSSON-B LSE Intl +4.22% ERICSSON-B OTCBB +1.99%