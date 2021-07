Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : part de marché réduite attribuée par China Mobile Cercle Finance • 19/07/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce aujourd'hui s'être vu attribuer par China Mobile une part de marché de 2% pour la fréquence 700 MHz dans le cadre du développement du réseau 5G en Chine, un chiffre sensiblement inférieur à ce qui lui avait été attribué à 2,6 Ghz (11%). Dans son rapport financier du 2e trimestre, Ericsson avait pointé ce risque, estimant qu'il pourrait s'agir d'une possible conséquence de la décision de l'Autorité des postes et télécommunications (PTS) d'exclure les produits des fournisseurs chinois de la vente aux enchères concernant la 5G en Suède.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -3.15% ERICSSON-B XETRA -1.90% ERICSSON-B LSE Intl -2.14% ERICSSON-B OTCBB -1.17%