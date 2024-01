Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: parmi les entreprises les plus durables au monde information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 14:29









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé hier avoir été - une fois de plus - classée sur la liste annuelle des 100 entreprises les plus durables établie par Corporate Knights.



Ericsson figure régulièrement sur la liste Global 100, principalement grâce au modèle commercial durable de l'entreprise.



Cette année, 6 733 entreprises ont été analysées par rapport à leurs pairs du secteur mondial.



' Ce classement est une reconnaissance de nos efforts pour intégrer des programmes et des pratiques de développement durable dans l'ensemble de l'entreprise et de la chaîne de valeur ', a commenté Heather Johnson, responsable du développement durable et de la responsabilité d'entreprise chez Ericsson.







