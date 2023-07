Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ericsson: nouvelle fonctionnalité autour de la 5G intérieure information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 12:10

(CercleFinance.com) - Swisscom et Ericsson annoncent avoir déployé une nouvelle fonctionnalité qui leur permet de fournir une 5G intérieure à haute capacité aux entreprises clientes dans un rayon de 10 km, à partir d'un emplacement centralisé.



Cette nouvelle fonctionnalité complète l'offre 5G intérieure d'Ericsson - le système Ericsson Radio Dot. Elle permet ainsi à Swisscom d'utiliser des câbles fibre et fibre hybride pour fournir de l'énergie et des données aux antennes intérieures actives (Radio Dots) à partir de l'unité radio intérieure (IRU) et d'étendre la portée du câble de 300 m à 10 km.



Concrètement, Swisscom peut ainsi desservir plus rapidement davantage de sites avec une 5G intérieure haute capacité avec jusqu'à 80 % d'équipements en moins nécessaires sur site et moins d'efforts de service, ce qui réduit le coût total de possession.