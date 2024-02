Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: nouvelle étape dans le partenariat avec Turkcell information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce ' une étape importante ' dans le partenariat mis en place avec Turkcell visant à créer une solution de découpage de réseau, avec une preuve de concept (PoC) 5G autonome (SA) réussie.



Le PoC a démontré comment les applications ' professionnelles ' et ' personnelles ' sur un appareil 5G (comme un téléphone mobile) pouvaient être associées à différents profils, chacun étant lié à des tranches de réseau dédiées.



Cette capacité signifie que Turkcell, les développeurs d'applications, les entreprises et les abonnés peuvent bénéficier d'une plus grande flexibilité et de plus grandes performances en ce qui concerne les cas d'utilisation et illustre clairement l'intérêt d'avoir un réseau 5G SA.







