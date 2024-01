Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: nouveau responsable pour l'Asie du Nord-Est information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la nomination de Chafic Nassif au poste de responsable de la zone de marché Asie du Nord-Est et senior vice-président, succédant à Chris Houghton qui a été nommé COO du groupe en novembre dernier.



Chafic Nassif est actuellement responsable de l'unité client pour l'Amérique latine Nord, au sein de la zone de marché Europe et Amérique latine. Auparavant, il était responsable de l'unité client à Taïwan.



Il prendra ses nouvelles fonctions le 26 février prochain et sera basé au Japon. Placé sous l'autorité directe du CEO Börje Ekholm, il rejoindra l'équipe exécutive de l'équipementier télécoms suédois.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.78% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +0.19% ERICSSON-B LSE Intl +0.15% ERICSSON-B OTCBB +1.46%