Ericsson:nouveau responsable Amérique latine nord & Caraïbes

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir nommé Fabián Monge Muñoz en tant que nouveau directeur de l'unité clientèle pour l'Amérique latine nord et les Caraïbes.



Avec plus de 39 territoires, l'Amérique latine et les Caraïbes sont des marchés clés pour Ericsson, surtout avec l'avancée rapide de la transformation numérique et de la 5G.



Fabián Monge a occupé des postes de direction chez Ericsson, notamment en tant que directeur général de l'entité juridique Ericsson Mexique.



Avant Ericsson, il a travaillé dans des entreprises technologiques mondiales et la Banque nationale du Costa Rica.



Dans son nouveau rôle, Fabián Monge encouragera l'adoption des réseaux 5G en Amérique latine, en se concentrant sur l'innovation, la compétitivité et la productivité.





