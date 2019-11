Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : nouveau réseau 5G pour le sud-africain MTN Cercle Finance • 15/11/2019 à 12:03









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de réseaux de télécommunications haut de gamme sud-africain, MTN, a choisi Ericsson pour la construction de son nouveau réseau 5G, a annoncé la société suédoise. Ericsson a été sélectionné par MTN South Africa comme fournisseur de modernisation de réseau 5G, ce qui signifie que le fabricant d'appareils de télécommunication fournira les produits et solutions 5G. Dans le cadre d'un contrat de trois ans, Ericsson avait déjà également été choisi pour moderniser les réseaux d'accès radio existants LTE et existants de MTN. L'objectif est d'accélérer les ambitions de numérisation de MTN sur le marché sud-africain en pleine expansion. La commercialisation de la 5G est prévue entre 2020 et 2022, a déclaré MTN.

