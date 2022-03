Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: nouveau directeur juridique information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 15:33









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la nomination de Scott Dresser au sein de l'équipe de direction en tant que senior vice-président, directeur juridique et responsable des affaires juridiques et de la conformité des fonctions du groupe.



Succédant à Xavier Dedullen, qui restera au sein Ericsson pendant une période de transition, Scott Dresser rejoindra l'équipementier télécoms scandinave ce lundi 21 mars, et sera basé aux États-Unis, reportant directement au CEO.



Il cumule une carrière juridique de plus de trois décennies, ayant occupé pendant huit ans le poste d'avocat général de Veon, après avoir exercé des fonctions de direction chez Virgin Media, White Mountains Capital et Conservation International.





