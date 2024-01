Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: nouveau directeur financier début avril information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la nomination de Lars Sandström au poste de directeur financier, senior vice-président et responsable des finances du groupe, en remplacement de Carl Mellander, dont l'équipementier télécoms a annoncé le départ en avril 2023.



Lars Sandström rejoindra Ericsson le 1er avril 2024 et sera basé en Suède. Il est actuellement directeur financier et membre de l'équipe de direction de Getinge, un leader mondial coté en bourse dans le domaine des technologies médicales.



Avant de rejoindre Getinge en 2017, Lars Sandström a précédemment occupé plusieurs postes de direction chez Volvo, Scania et Swedish Orphan Biovitrum, accumulant ainsi une vaste expérience dans divers rôles financiers et de gestion.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.41% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA 0.00% ERICSSON-B LSE Intl -1.45% ERICSSON-B OTCBB -1.54%