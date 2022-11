Ericsson: noue un partenariat vert avec e& information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 11:47

(CercleFinance.com) - En marge de la COP27, Ericsson a annoncé la signature d'un protocole d'accord de trois ans avec e& (anciennement connu sous le nom d'Etisalat Group) afin de travailler sur des moyens de réduire la consommation d'énergie et de construire de futurs réseaux plus efficaces et durables.



Les partenaires s'appuieront notamment sur l'expertise et les produits d'Ericsson pour développer des stratégies d'efficacité énergétique et atteindre leurs ambitions en matière de gestion du carbone.



De plus, le programme de reprise des produits mondiaux d'Ericsson sera exploré plus avant dans le cadre d'une collaboration potentielle qui pourrait soutenir l'élimination et le recyclage responsables des déchets électroniques sur l'ensemble du réseau du groupe.