Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: nomme son nouveau président de la région ibérique information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la nomination de Diego Martínez en tant que nouveau président dans la région ibérique, incluant ainsi les activités de l'entreprise en Espagne, au Portugal, en Andorre et à Gibraltar et de directeur général d'Ericsson Espagne, fonctions qu'il assumera à partir du 1er novembre 2024.



Jusqu'alors, Diego Martinez travaillait chez Masorange, où il occupait le poste de directeur général des clients et des produits.



Au cours de ses plus de 24 ans au sein du Groupe Orange, Diego a occupé diverses fonctions de direction avec des responsabilités en finances, ventes et marketing dans différents domaines tels que les produits et services de télécommunications ou financiers, ainsi qu'une expérience internationale en France et en Roumanie.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.