Ericsson-Nokia à l'affiche du STOXX ; Varsovie proche d'un pic de deux ans

* Le STOXX 600 en baisse de 0,1 * Ericsson s'envole grâce à un accord sur les réseaux américains * Le Qatar réduit son investissement dans Barclays * Les contrats à terme sur les actions américaines baissent 5 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante ERICSSON-NOKIA SHOW SUR LE STOXX; WARSAW PROCHE D'UN PIC DE 2 ANS (0935 GMT) L'action sur le STOXX 600 .STOXX a été dominée jusqu'à présent par les fluctuations importantes des fabricants scandinaves rivaux d'équipements de télécommunications Ericsson ERICb.ST et Nokia NOKIA.HE . AT&T T.N a choisi la société suédoise plutôt que son concurrent finlandais pour construire un réseau de télécommunications aux États-Unis dans le cadre d'un accord de cinq ans qui pourrait entraîner des dépenses de 14 milliards de dollars. Cette décision a fait grimper les actions d'Ericsson de près de 10 % à Stockholm, à leur plus haut niveau depuis cinq mois. Nokia NOKIA.HE , quant à lui, a atteint son plus bas niveau depuis mars 2020, menant les chutes des blue-chips sur l'OMX .OMXH25 à Helsinki et consolidant la position de l'indice en tant que plus grand retardataire européen cette année avec une perte de 10%. L'indice polonais WIG 20 .WIG20 , en revanche, a augmenté de 1,1% pour atteindre son plus haut niveau depuis près de deux ans, portant les gains depuis le début de l'année à 29%. Ailleurs, le FTSE MIB .FTMIB en Italie a dépassé les 30 000 points pour la première fois depuis juin 2008, tandis que le DAX .GDAX en Allemagne s'est rapproché du record de juillet. Barclays BARC.L a chuté de plus de 4% après que l'un des plus grands actionnaires de la banque, Qatar Holding, ait décidé de réduire son investissement dans la banque depuis la crise. Voici l'instantané d'ouverture: (Danilo Masoni) **** LES ACTIONS EUROPÉENNES S'ARRÊTENT PRÈS DE LEUR PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 4 MOIS (0733 GMT) Les actions européennes devraient ouvrir en légère baisse mardi, les investisseurs en actions prenant une pause après un rallye ces dernières semaines qui a poussé le DAX allemand .GDAXI près d'un pic record et le STOXX 600 .STOXX à des plus hauts de 4 mois. Les contrats à terme de l'EuroSTOXX50 STXEc1 et du FTSE FFIc1 étaient en baisse de 0,1 % et de 0,5 %, respectivement, alors que les marchés ont recalibré les attentes concernant les perspectives de réduction des taux américains, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont reculé de 0,4 % après une clôture plus faible lundi, sous l'effet des pertes subies par les grandes capitalisations boursières. En Asie , les actions ont chuté à leur plus bas niveau en 3 semaines, tandis que les obligations et le dollar se sont stabilisés avant la publication des chiffres de l'emploi américain à 1530 GMT. Dans l'actualité des entreprises européennes, Brenntag BNRGn.DE était à surveiller, car le distributeur allemand de produits chimiques tient sa journée des investisseurs. Suite à la pression des investisseurs activistes, Brenntag a déclaré qu'il allait remanier ses unités pour favoriser "l'indépendance et l'autonomie" de ses deux divisions mondiales. Un trader a annoncé une hausse de 2 % de l'action. Les investisseurs se préparaient également à la journée des investisseurs de Sanofi SASY.PA jeudi. Reuters rapporte que son directeur général est sous pression pour dire aux investisseurs combien il va dépenser en plus pour la recherche et le développement et quels seront les bénéfices probables, alors qu'il cherche à stimuler un pipeline de futurs médicaments et à restaurer la confiance des actionnaires. Au Royaume-Uni, les yeux seront tournés vers Barclays BARC.L après que Qatar Holding ait décidé de vendre environ 510 millions de livres (643,42 millions de dollars) d'actions de la banque britannique, avec une décote de 1,4 % par rapport au cours de clôture de lundi. L'opérateur de restauration britannique SSP Group SSPG.L a repris le versement de son dividende annuel. Marston's MARS.L a déclaré que ses réservations de Noël étaient supérieures à celles de l'année dernière, bien que le groupe de pubs ait affiché un bond de 28% de son bénéfice annuel, inférieur aux attentes. (Danilo Masoni) **** LA RBA SE MAINTIENT ET LE DOLLAR FAIT UNE PAUSE (0637 GMT) La banque centrale australienne a donné aux investisseurs une nouvelle raison de stabiliser la chute du dollar américain mardi: elle a maintenu les taux d'intérêt à , comme prévu, et s'en est tenue à ses perspectives "dépendantes des données". Les marchés ont interprété la position de la Banque de réserve d'Australie comme étant dovish et, bien que la décision contienne peu de surprises, ils ont vendu le fait dans la session d'Asie et ont conduit l'Aussie AUD=D3 brièvement en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours. L'indice plus large du dollar américain =USD se négocie juste au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, car il est soutenu par quelques vagues de doutes quant à la possibilité d'un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine. Les perspectives relatives des taux d'intérêt américains s'inscrivent actuellement dans la logique d'un dollar plus faible - les marchés à terme tablent sur des réductions de taux plus importantes de la part de la Fed l'année prochaine que de toute autre banque centrale majeure ou de marché émergent. Mais la Fed réduira-t-elle ses taux de 125 points de base l'année prochaine? Les doutes à ce sujet ont pour l'instant freiné les ventes de dollars. Même si la Fed va aussi loin, d'autres banques centrales réduiront certainement leurs taux directeurs dans des proportions plus importantes que ce que les marchés prévoient actuellement. L'or XAU= , qui a atteint un niveau record dans les heures matinales notoirement minces de l'Asie lundi, a fortement reculé. L'attention se porte à présent sur les chiffres des créations d'emplois aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée de mardi, et sur les chiffres de la masse salariale non agricole, publiés vendredi. Une résistance sur l'un ou l'autre de ces fronts pourrait effrayer les baissiers du dollar. En Europe, les derniers indices PMI et les prix à la production sont également attendus aujourd'hui. Ailleurs en Asie, les marchés chinois se sont enfoncés dans ce qui s'annonce comme une troisième année consécutive de forte sous-performance par rapport à l'ensemble des actions mondiales. Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a perdu près de 17 % en un an, alors que la jauge MSCI des actions mondiales a augmenté d'environ 15 %, et les investisseurs ne montrent guère de signes d'attrait pour les faibles valorisations. L'inflation à Tokyo, un indicateur fiable des données nationales, a suffisamment ralenti en novembre pour donner à la Banque du Japon une certaine marge de manœuvre pour sortir tranquillement de sa politique ultra-légère. Le yen JPY=EBS est resté stable à 147 pour un dollar. Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi: Économie: PMI final de la zone euro et du Royaume-Uni, prix à la production de la zone euro, enquête ISM sur les services et ouvertures de postes aux États-Unis (Tom Westbrook) ***** (1 $ = 0,7926 livre)