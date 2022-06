Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ericsson: modernise le système de médiation d'Orange Egypte information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - Ericsson et Orange Egypte annoncent avoir achevé la consolidation, la mise à niveau et la modernisation de la médiation (soit un noeud de télécommunication clé) d'Orange Egypte.



Ericsson Mediation est désormais utilisé comme médiation unifiée chez Orange Egypte, permettant ainsi de filtrer les données non pertinentes, d'agréger les enregistrements de données et de transformer les données selon le format requis.



La transformation du système de médiation d'Orange Egypte en un système de médiation unifié standard devrait simplifier considérablement la maintenance du système et améliorer sa résilience, souligne Ericsson.



'L'achèvement d'Ericsson Mediation donnera à Orange Egypte l'avantage concurrentiel nécessaire pour mieux servir nos clients et développer notre activité', résume Abdelfattah Aly Mabrouk, Chief Information Officer chez Orange Egypt.