Ericsson: modernise la facturation d'Odido sur AWS

(CercleFinance.com) - Ericsson et Wipro annoncent une collaboration pour moderniser l'infrastructure de facturation d'Odido sur Amazon Web Services (AWS).



Tous les abonnés de Ben, l'offre de réseau mobile virtuel (MVNO) d'Odido, ont été migrés avec succès vers Ericsson Billing, qui est hébergé de manière transparente sur Amazon Web Services (AWS).



La migration a été menée par Wipro en tant qu'intégrateur de système de bout en bout, en étroite collaboration avec Ericsson, ce qui a permis une intégration transparente avec le paysage informatique existant d'Odido.



' La transformation du système de facturation se poursuivra en 2024 avec la migration des abonnés d'Odido et constitue un élément clé de l'évolution à long terme du CSP vers une architecture cloud native et une infrastructure informatique à l'épreuve du temps ' indique le groupe.



Mats Karlsson, Head of Solution Area Business & Operations Support Systems chez Ericsson, déclare : ' En tirant parti de l'expérience d'Ericsson en matière de MSP AWS et en hébergeant la solution Ericsson Billing sur AWS, Odido est idéalement placé pour gérer la complexité croissante et les demandes de services au fur et à mesure qu'il évolue et qu'il tire parti des opportunités 5G en expansion dans les années à venir.'





