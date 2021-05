Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : mise en garde contre le risque chinois Cercle Finance • 24/05/2021 à 10:22









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi avoir actualisé le prospectus relatif à sa dernière émission obligataire afin de prendre en compte d'éventuelles mesures de rétorsion de la part des autorités chinoises. Cette mise à jour fait suite à la décision de l'Agence nationale des postes et des télécommunications suédoise (PTS) d'exclure les équipementiers télécoms chinois, à commencer par Huawei, des prochaines enchères sur les fréquences 5G en Suède. Une situation qui induit, selon Ericsson, un risque de dommage 'collatéral'. 'Il existe un risque selon lequel la décision qui précède conduise à des mesures prises par la Chine visant les intérêts économiques de la Suède et de l'industrie suédoise, y compris ceux d'Ericsson', avertit le groupe. Ericsson prépare actuellement le lancement d'une émission obligataire non garantie de huit ans pour un montant de 500 millions d'euros. L'action Ericsson cotée à la Bourse de Stockholm cédait 0,8% lundi matin suite à cette annonce.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.54% ERICSSON-B XETRA -0.62% ERICSSON-B LSE Intl -0.96% ERICSSON-B OTCBB 0.00%