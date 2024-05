Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: mis à l'honneur par le Frost Radar 5G Network information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été classé leader dans l'analyse Frost Radar5G Network Infrastructure Market 2024, pour la 4e année consécutive, soulignant l'impact de la stratégie de l'entreprise pour répondre aux besoins changeants des fournisseurs de services de communication (CSP).



La firme suédoise estime que son maintien de cette position au cours des dernières années montre que ses investissements dans la R&D et dans un large portefeuille de produits sont valorisés sur un marché où la technologie évolue constamment.



Le rapport reconnaît également l'effort soutenu d'Ericsson pour offrir les produits et solutions les plus récents et les plus légers en matière d'économie d'énergie.







