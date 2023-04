Ericsson: marathon à Taïwan, le découpage 5G passe l'épreuve information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 10:32

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que pour la 1ère fois à Taïwan, le découpage du réseau 5G a été utilisé afin de diffuser en direct le marathon permettant 'une transmission fluide des données de streaming en direct'.



Avec plus de 11 000 participants, des mouvements continus à gérer tout au long d'un parcours s'étirant parfois dans de vastes espaces sauvages, garantir un streaming fiable et de qualité a toujours constitué un défi technique pour les équipes en charge de la diffusion de l'épreuve.



Dans ce contexte, FET (Far EastTone Telecommunications), TVBS (une société taïwanaise de télévision et de multimédia) et Ericsson ont travaillé ensemble pour offrir une expérience 5G transparente en tirant parti du découpage de réseau 5G de bout en bout.



Avec la possibilité d'isoler le trafic via une tranche configurée pour répondre aux besoins spécifiques des diffuseurs en matière de débit, de latence et de sécurité, la technologie de découpage du réseau d'Ericsson a permis à FET de fournir une allocation rapide et flexible de sa bande passante au lieu de l'événement.



'La diffusion en direct activée par le découpage du réseau offrait une expérience de visionnage supérieure, où que vous soyez. Je pense que cela ouvrira un éventail d'opportunités pour de nombreuses autres applications nécessitant de superbes expériences mobiles et une configuration réseau personnalisée', a commenté Sibel Bahadir, vice-président et responsable du compte FET d'Ericsson Taiwan.