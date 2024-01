Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: Majda Lahlou Kassi nommée vice-présidente information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la nomination de Majda Lahlou Kassi au poste de vice-présidente d'Ericsson et responsable d'Ericsson Afrique de l'Ouest et Maroc à compter du 1er janvier 2024.



Après avoir passé près de 25 ans chez Ericsson, Majda Lahlou Kassi jouera un rôle central dans la direction de la stratégie l'orientation et l'excellence opérationnelle des activités d'Ericsson dans cette géographie.



Par le passé, Majda Lahlou Kassi a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la technologie, des ventes, de la stratégie, des opérations et de la réalisation de projets clients.



Avant sa nomination, elle était responsable des solutions réseaux, dirigeant une équipe pilotant l'évolution des réseaux des clients dans 13 pays chez Ericsson en Afrique de l'Ouest et au Maroc.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.56% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -0.44% ERICSSON-B LSE Intl -1.12% ERICSSON-B OTCBB -2.13%