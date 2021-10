Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : les résultats trimestriels accueillis froidement information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Ericsson a fait état mardi de résultats trimestriels en hausse, sous l'effet du déploiement des réseaux 5G, mais aussi précisé que son chiffre d'affaires avait été affecté par des pertes de marché en Chine et par la pénurie actuelle de composants. Vers 9h10, le titre du groupe suédois, premier équipementier mondial pour réseaux mobiles, perdait plus de 3% en Bourse de Stockholm alors que l'indice regroupant les valeurs technologiques européennes avançait de 0,6%. Le bénéfice d'exploitation est ressorti à 8,8 milliards de couronnes (880 millions d'euros) sur le troisième trimestre, contre 8,6 milliards il y a un an. Indicateur très surveillé par les analystes, la marge brute s'est établie à 44% sur le trimestre écoulé, contre 43,1% un an plus tôt. Son chiffre d'affaires s'est néanmoins tassé à 56,3 milliards de couronnes, contre 57,5 milliards de couronnes sur le troisième trimestre 2020. Dans son communiqué, Ericsson explique avoir été affecté, à partir de la fin du troisième trimestre, par les difficultés qui touchent actuellement la chaîne logistique, des problèmes qui sont selon lui appelés à durer. Concernant ses pertes de parts de marché en Chine continentale, le groupe dit avoir l'intention de réorganiser sa force de vente dans le pays à compter du quatrième trimestre, une décision qui devrait conduire à de nouvelles charges de restructuration. L'équipementier télécoms indique par ailleurs avoir décidé de reporter sa journée d'investisseurs du 9 novembre à l'année prochaine afin d'être en mesure d'organiser une réunion en 'présentiel' en 2022.

