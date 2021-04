Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : les promesses de la double connectivité Cercle Finance • 14/04/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - Ericsson se réjouit d'avoir franchi une nouvelle étape avec son partenaire MediaTek autour de la double connectivité (dual connectivity), permettant ainsi d'améliorer l'expérience utilisateur 5G. Agrégeant 800 MHz de spectre haute bande et 60 MHz de spectre moyenne bande, les deux partenaires ont atteint des vitesses allant jusqu'à 5,1 Gb/s sur un appareil utilisateur individuel. 'C'est la première fois qu'une onde millimétrique (mmWave) est testée dans un mode 5G Standalone (5G SA), combinée avec un spectre de bande moyenne', indique Ericsson. 'Nous pensons que la nouvelle connectivité radio double sera une option très attrayante pour de nombreux clients dans le monde dans le cadre de leurs stratégies de déploiement 5G Standalone', a indiqué Hannes Ekstrom, responsable de la gamme de produits 5G RAN chez Ericsson, qui s'est par ailleurs félicité de cette 'percée technologique'.

