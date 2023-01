Ericsson : les profits déçoivent, les Etats-Unis pèsent

(AOF) - Ericsson a présenté des résultats inférieurs aux prévisions des analystes, sa rentabilité ayant été pénalisée par une moindre contribution des Etats-Unis, pays à marge élevée. Au troisième trimestre, l’équipementier télécoms suédois a généré un bénéfice net en repli de 39% à 6,2 milliards de couronnes suédoises (555,44 millions d’euros). Sa rentabilité est ressortie sous les attentes des spécialistes.

Mesure préférée des analystes de la rentabilité dans le secteur, la marge brute (corrigée des charges de restructuration) a reculé de 2 points à 41,5%, à comparer avec un consensus s'élevant à 43,4%.

Le bénéfice opérationnel (Ebita), toujours corrigé des exceptionnels, a baissé de 27% à 9,3 milliards de couronnes suédoises. La marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, est ressortie à 10,8% contre 17,9% un an plus tôt.

Les ventes du groupe ont pour leur part augmenté de 21% à 86 milliards de couronnes, soutenues par l'acquisition de Vonage (4,1 milliards de couronnes). Elles ont progressé de 1% en données comparables. Le marché visait 84,55 milliards de couronnes.

Ericsson a également annoncé 9 milliards de couronnes d'économies à partir du deuxième trimestre 2023 afin de faire face aux incertitudes à court terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.