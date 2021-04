Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : les marges s'améliorent avec la 5G Cercle Finance • 21/04/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - Ericsson, le numéro deux mondial des équipements de télécommunications, a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, notamment marqués par une nette amélioration de ses marges. Son bénéfice net sur le premier trimestre s'est établi à 3,2 milliards de couronnes suédoises, contre 2,3 milliards un an plus tôt, ce qui correspond à une progression de 39%. Si son chiffre d'affaires est resté stable, autour de 49,8 milliards de couronnes, la marge brute a atteint 42,8%, contre 39,8% sur les trois premiers mois de l'an dernier. Une amélioration que l'équipementier de réseaux explique par la bonne maîtrise de ses coûts et surtout le dynamisme de son activité dans la 5G. 'Il existe une forte dynamique en ce qui concerne la demande mondiale pour la 5G, avec des marchés-clé qui progressent à un rythme soutenu, ce qui nous permet de développer notre activité de coeur', s'est félicité le directeur général Börje Ekholm. Malgré cette solide publication, le titre du groupe suédois cédait 0,8% en début de matinée à la Bourse de Stockholm. Il affiche encore des gains de près de 20% depuis le début de l'année.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.84% ERICSSON-B XETRA +2.09% ERICSSON-B LSE Intl +0.83% ERICSSON-B OTCBB -1.47%