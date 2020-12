Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : les îles Féroé adoptent le 'Push-to-talk' Cercle Finance • 04/12/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - Ericsson indique que l'opérateur des îles Féroé, Faroese Telecom, déploie désormais sa solution Push-to-Talk. Le service de police des îles Féroé est ainsi la première autorité de sécurité publique ou d'urgence des îles à utiliser cette solution, baptisée Kima, via le réseau LTE de Faroese Telecom. Selon Ericsson, toutes les organisations d'intervention de la chaîne insulaire vont suivre le mouvement et adopter cette solution, disponible sur le réseau mobile à large bande. 'Les îles Féroé ouvrent la voie en montrant comment tous les services d'urgence et les organismes de sécurité publique peuvent se regrouper sous une seule solution basée sur des normes de télécommunications', a commenté Niclas Backlund, directeur d'Ericsson Danemark.

