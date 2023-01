Ericsson: les conseils des analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 15:58

(CercleFinance.com) - Le titre reprend quelques couleurs aujourd'hui après la chute de 4% vendredi suite à l'annonce de ses résultats du 4ème trimestre 2022.



Suite à la publication de ces résultats, Oddo abaisse ses BPA sur 2023/24 de 5%, ainsi que son objectif de cours à 55 SEK (contre 60 SEK).



L'analyste estime que le 1er semestre 2023 sera complexe pour Ericsson, tant sur la croissance que sur la profitabilité.



' Les marges vont être sous pression en raison 1/ de la dégradation du mix avec une baisse des investissements dans les pays matures (notamment Etats-Unis) et une accélération en Inde (contrat avec Reliance) ; 2/le ralentissement de l'activité Entreprise et l'intégration de Vonage dont les synergies restent à réaliser et 3/ l'inflation sur les coûts de production ' indique Oddo.



L'analyste maintient son opinion sous-performance, sur le titre malgré une valorisation faible à 4x EBITDA 2023e et la possibilité que le 1er semestre soit le point bas de cette phase de correction.



Pour 2024, le groupe a réitérée qu'il visait toujours une marge d'EBITA en bas de fourchette de 15/18%.



' Nous visons un CA 2023 en croissance annuelle de seulement 1% avec une MOP de 10.3%. Pour 2024, nous tablons sur un CA en croissance de 4% avec une amélioration de la MOP à 13.2% et une marge d'EBITA à 13.8%, assez loin du bas de la fourchette de 15/18% toujours visé en 2024 ' rajoute le bureau d'analyses.



' Cet objectif devrait être soutenu par un nouveau plan de réduction des coûts de 9 MdSEK d'ici 2023 ' indique Oddo.



Barclays a abaissé également ce matin son objectif de cours sur Ericsson, qu'il ramène de 90 à 80 couronnes suédoises, tout en maintenant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre de l'équipementier de réseaux.



S'il réduit une nouvelle fois ses prévisions de résultats sur le fabricant de matériel télécoms suite à la parution de ses résultats de quatrième trimestre, l'intermédiaire pense qu'un 'point bas' a été touché, ou qu'un plancher est en passe d'être atteint.



'L'évolution du modèle économique va pénaliser plus lourdement que prévu les marges bénéficiaires cette année, mais la confirmation des objectifs de moyen terme, tout comme l'annonce d'un relèvement du dividende, constituent des éléments de nature à rassurer les investisseurs', souligne l'analyste dans une note.



UBS confirme pour sa part son conseil Neutre sur la valeur et son objectif de cours de 70 SEK. ' Les perspectives restent sombres ' selon UBS.



' Ericsson a fourni des chiffres à peu près conformes, corrigés de tous les éléments non récurrents à nos estimations pour le quatrième trimestre 2022, mais les commentaires suggèrent une réduction de 5 à 10% de l'EBIT pour le premier trimestre de l'exercice 23 et probablement un peu moins pour l'exercice 23 ' indique UBS.



Rappelons que la groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 86 milliards de couronnes au 4ème trimestre 2022. Les ventes organiques du Groupe ont progressé de 1 % en glissement annuel. L'EBITA hors charges de restructuration s'est élevé à 9,3 milliards de couronnes (contre 12,8 milliards de couronnes) avec une marge EBITA de 10,8% (contre 17,9% en 2021).