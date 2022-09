Ericsson: les bâtiments connectés moins énergivores information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Ericsson a publié un rapport sur la gestion de l'énergie dans les bâtiments connectés, en partenariat avec Kiona, société nordique de technologie immobilière, et Arthur D. Little.



Le rapport explore la valeur commerciale et l'impact climatique résultant du contrôle numérique des bâtiments basé sur l'IoT pour contrôler et optimiser l'utilisation de l'énergie, permettant aux propriétaires de diminuer les coûts énergétiques et les émissions de CO2.



En permettant la connectivité IoT, la valeur immobilière d'un bâtiment peut être augmentée et le potentiel de diminution atteindre 10 % du coût annuel de l'énergie.



Une transformation rapide des bâtiments traditionnels en bâtiments intelligents connectés à l'IoT est nécessaire, en raison de l'urbanisation mondiale, de la hausse des prix de l'énergie et d'un besoin accru de gérabilité numérique.



Jens Erler, IoT client principal, technology and emerging business, Ericsson, déclare : ' Si les avantages de la gestion et de l'optimisation de l'énergie connectée varie selon les pays, la réduction de son utilisation est porteuse d'avantages financiers et environnementaux. '