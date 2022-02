Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: le titre plonge, scandale de corruption en Irak information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 14:23









(CercleFinance.com) - L'action de l'équipementier télécoms suédois Ericsson chutait de plus de 13% mercredi à la Bourse de Stockholm suite à la divulgation des conclusions d'une enquête faisant apparaître de sérieux faits de corruption en Irak.



Dans un communiqué publié hier soir, le groupe a dévoilé les résultats d'une enquête interne qui avait été conduite en 2019 suite à l'identification de frais inhabituels dans le pays.



D'après Ericsson, ces investigations - qui ont porté sur une période allant de 2011 à 2019 - ont révélé des manquements graves aux règles de conformité et au code de conduite de la société.



Parmi ces irrégularités figurent des dons en espèces sans bénéficiaire clair, le paiement de fournisseurs pour des travaux sans périmètre ni documentation, le financement de déplacements injustifiés et l'utilisation abusive de consultants.



Ericsson fait état en particulier de paiements à des intermédiaires, destinés à permettre la libre circulation de livraisons au moment où l'organisation Etat Islamique (Isis) contrôlait certaines routes du pays.



'Les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer quels étaient les destinataires finaux de ces versements', reconnaît le groupe, tout en assurant n'avoir identifié aucun employé susceptible d'être impliqué dans le financement de groupes terroristes.



Il évoque aussi des paiements et des transactions en espèces justifiant des soupçon de blanchiment d'argent.



Ericsson, qui avait été pressé de répondre à ces questions par des médias suédois et internationaux, indique qu'il continue de passer en revue les conclusions du rapport, mais admet qu'il ne peut pas exclure la possibilité qu'il n'ait pas réussi à faire le jour sur tous les faits potentiellement concernés.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -13.36% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -14.54% ERICSSON-B LSE Intl -12.29% ERICSSON-B OTCBB 0.00%