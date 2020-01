Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : le titre perd -1%, les avis des analystes Cercle Finance • 27/01/2020 à 17:24









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de -1%. Oddo estime qu'Ericsson est mieux positionné que Nokia, mais le principal problème d'Ericsson réside dans l'absence de levier opérationnel à court terme. Les analystes indiquent que les résultats du 4ème trimestre 2019 sont décevants sur la marge, principalement en raison de l'acquisition de Kathrein. Oddo confirme ses prévisions 2020 et 2022, 'mais la marge devrait rester sous pression en 2020 en raison de Kathrein et potentiellement de la Chine'. ' Nous révisons en baisse 2020 de 8,9% en raison de pression sur la marge et d'un taux d'IS plus élevé ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur avec un objectif de cours ajusté à 82 SEK contre 85 SEK. Liberum réaffirme en revanche sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 101 couronnes suédoises sur Ericsson, s'attendant à ce que le groupe atteigne confortablement ses objectifs de marge opérationnelle globale en 2020 et 2022. 'Ericsson a signalé une hausse des dépenses opérationnelles qui, avec de possibles pressions sur la marge brute du fait du lancement de la 5G en Chine, pourrait tirer la marge opérationnelle réseau en 2020 vers la borne basse de la fourchette cible de 15-17%', note-t-il. 'Néanmoins, l'histoire récente a montré que des investissements accrus ont été payants pour Ericsson en termes d'atteinte du leadership technologique et de réduction des coûts', poursuit Liberum, qui met aussi en avant les services numériques de l'équipementier télécoms.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.53% ERICSSON-B XETRA -1.92% ERICSSON-B LSE Intl +0.04% ERICSSON-B OTCBB +0.12%