Ericsson: le logiciel Interference Sensing récompensé

(CercleFinance.com) - Interference Sensing, un nouveau logiciel Massive MIMO d'Ericsson, a été récompensé lors du Mobile World Congress (MWC) 2023 qui vient de s'achever à Barcelone.



L'équipementier télécoms suédois indique avoir reçu le prix GTI 2023 'Innovative Breakthrough in Mobile Technology' ainsi que le prix Outstanding pour sa contribution significative à l'industrie.



Ce logiciel faisait partie des 10 nouvelles solutions de transport et de réseau d'accès radio (RAN) dévoilées par Ericsson au début du mois.



Sibel Tombaz, responsable de la ligne de produits 5G RAN, Ericsson Networks, a déclaré : 'L'Interference Sensing permet de gagner jusqu'à 40% de capacité sur le matériel Massive MIMO existant, avec une simple mise à jour logicielle. Nous continuerons à repousser les limites de notre portefeuille de réseaux d'accès radio 5G afin de répondre aux défis du marché'.





