Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : lancement de la 5G en Hongrie Cercle Finance • 14/04/2020 à 11:56









(CercleFinance.com) - Ericsson et le fournisseur de services de télécommunications hongrois Magyar Telekom ont lancé la 5G en Hongrie, certaines parties de Budapest étant les premières à bénéficier des nouveaux services. Le lancement intervient deux semaines seulement après que Magyar Telekom a obtenu un bloc de fréquence de 3,5 GHz lors d'une vente aux enchères le 26 mars, et à la suite de tests avec Ericsson qui a duré six mois. Le réseau sera accessible aux abonnés via des appareils compatibles 5G. Le stade Groupama Arena, le stade Puskas Ferenc et la piste d'essai de véhicules ZalaZone à Zalaegerszeg font partie des sites bénéficiant du lancement.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.53% ERICSSON-B XETRA +0.19% ERICSSON-B LSE Intl +1.09% ERICSSON-B OTCBB 0.00%