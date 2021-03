Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : lancement de l'outil 5G Core Policy Studio Cercle Finance • 23/03/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce lancer un nouvel outil de programmabilité de réseau, appelé 5G Core Policy Studio, pour 'permettre aux fournisseurs de services de communication de capturer plus facilement les revenus 5G en offrant une différenciation'. L'équipementier télécoms suédois explique que cet outil permet d'accéder et de contrôler toutes les politiques qui gèrent différents services 5G et 4G via une interface utilisateur graphique facile à utiliser. Selon les tests d'Ericsson, il peut permettre d'économiser jusqu'à 70% des dépenses opérationnelles de configuration de politique en simplifiant les activités de conception et de configuration par rapport à une exécution de configuration réseau similaire sans l'outil.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.33% ERICSSON-B XETRA +1.43% ERICSSON-B LSE Intl +1.03% ERICSSON-B OTCBB +1.16%