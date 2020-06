Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : lancement d'un réseau 5G à Madagascar Cercle Finance • 30/06/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce ce mardi que Telma Madagascar a lancé un réseau de services mobiles de cinquième génération (5G) dans sa capitale Antananarivo et dans la ville de Toamasina. Ericsson avait été sélectionné par Telma en octobre 2019. Avec le lancement opéré par Telma, Ericsson dispose actuellement de 41 réseaux 5G dans 24 pays.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.10% ERICSSON-B XETRA +0.54% ERICSSON-B LSE Intl -0.61% ERICSSON-B OTCBB +1.08%