Ericsson : la justice américaine reproche des 'manquements'

(CercleFinance.com) - Ericsson recule de 2,6% à la Bourse de Stockholm vendredi après avoir annoncé que la justice américaine estimait que le groupe avait manqué à ses obligations prononcées dans le cadre d'un accord conclu fin 2019. Dans les faits, le Département de la Justice (DoJ) reproche à l'équipementier télécoms de ne pas voir fourni des justificatifs et des éléments factuels qui lui avaient été demandés dans le cadre de l'accord. Dans un bref communiqué, Ericsson indique que le DoJ a prévu de lui donner la possibilité de justifier ses manquements par courrier, voire de présenter les mesures correctives prises afin de remédier à la situation. Le groupe souligne toutefois que le ministère américain est le seul habilité à décider d'éventuels manquements, une position qui lui fait dire qu'il est pour l'instant prématuré de prédire une éventuelle issue au dossier. Fin 2019, Ericsson avait accepté de payer 1,1 milliard de dollars afin de mettre fin à des enquêtes menées par les autorités américaines sur ses pratiques commerciales.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -3.32% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -2.53% ERICSSON-B LSE Intl -2.94% ERICSSON-B OTCBB 0.00%