Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: la comité de nomination a été sélectionné information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Ericsson fait savoir que son comité de nomination pour l'assemblée générale annuelle 2025 a été nommé.



Il sera composé de Johan Forssell, Investisseur AB; Helena Stjernholm, AB Industrivärden; Anders Oscarsson, AMF Tjänstepension et fondateur de l'AMF; Christer Gardell, Cevian Capital ; et Jan Carlson, président du conseil d'administration.



Le comité de nomination est présidé par Johan Forssell.



Les actionnaires qui souhaitent soumettre des propositions au comité de nomination sont invités à contacter le comité de nomination.

Ericsson précise que les propositions doivent être reçues en temps utile avant l'Assemblée générale annuelle pour garantir qu'elles puissent être examinées par le Comité de nomination.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.