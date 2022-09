Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ericsson: l'IA au service de la résilience des réseaux information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 11:00

(CercleFinance.com) - Ericsson indique avoir renforcé son offre de continuité de service via une suite de plus de 200 applications d'intelligence artificielle (applications IA) qui aideront les fournisseurs de services de communication (CSP) à renforcer l'efficacité et la résilience de leurs réseaux mobiles.



La suite d'applications Service Continuity AI est le dernier ajout au portefeuille de services d'assistance réseau d'Ericsson et a été développée en collaboration avec des CSP pour un support prédictif.



Cette suite utilise des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (ML) pour identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les performances du réseau.



Selon Ericsson, chaque application d'IA est un algorithme intelligent créé conjointement avec les CSP pour étouffer dans l'oeuf les problèmes de réseau potentiels'.