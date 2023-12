Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: l'IA au service de la gestion réseau en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 10:29









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir mené, aux côtés de la Digital Nasional Berhad (DNB) de Malaisie, une preuve de concept primée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML) et de l'automatisation.



L'idée est de simplifier la gestion du réseau 5G, améliorer l'agilité et améliorer l'efficacité en réduisant les tâches de configuration manuelle et en minimisant les erreurs humaines.



Cette approche permet de soutenir simultanément chaque opérateur de réseaux mobiles en lui fournissant une connectivité via le découpage du réseau.



Cette nouvelle capacité d'automatisation permet à DNB d'automatiser la configuration manuelle des éléments individuels du réseau, réduisant ainsi la période de maintenance pour les mises à niveau et respectant ses obligations en matière d'accord de niveau de service (SLA).





