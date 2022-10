Ericsson : Goldman Sachs n'est plus à l'Achat

(AOF) - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre et sorti Ericsson de sa liste de valeurs préférées. L’objectif de cours a été abaissé de 123 à 68 couronnes suédoises. Le bureau d’études a justifié sa décision par la plus faible visibilité sur l’évolution de la rentabilité opérationnelle du segment Cloud Software & Services et par la pression sur les marges résultant de l’évolution du mix géographique des revenus. L’Amérique du Nord, où les marges sont élevées, devrait moins contribuer au chiffre d’affaires en 2023, prévient l'analyste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.